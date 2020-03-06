РИАМО - 6 мар. На портале «Добродел» в феврале провели три голосования, своим мнением по благоустройству Подмосковья поделились 100 тысяч пользователей, наибольшее количество откликов поступило из Красногорска, Балашихи, Химок, Электрогорска, Богородского и Наро-Фоминского городских округов, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Тематика голосований определилась следующим образом: «Сделаем Подмосковье безопасным вместе!», «Установка детских игровых площадок на территории Московской области в 2020 году по программе Губернатора!» и «Выбор наполнения общественных территорий на 2021 год».

«По итогам голосований жители предложили 1314 участков для повышения уровня безопасности, 941 место установки детских игровых площадок и 61 участок в различных городских округах Московской области для развития общественных территорий», – отмечается в сообщении.

Собранные мнения станут основой для дальнейшей реализации проектов, направленных на формирование комфортной городской среды. Например, в этом году по просьбе жителей в регионе будет обустроено 200 детских игровых площадок.

В данный момент на «Доброделе» зарегистрировано 1,7 миллиона пользователей. Каждую неделю к работе с порталом присоединяются 20 тысяч человек.

В 2019 году на портале проведено 20 голосований и 26 опросов общественного мнения, в которых приняли участие 500 тысяч человек. Наибольшее количество голосов отдали по вопросам проведения ремонта в школах, включения дворов в план благоустройства и дорог в план ремонта, а также изменения графика работы общественного транспорта.