РИАМО - 6 мар. Работы на конкурс исследовательских работ «Правнуки победителей» принимают до 15 марта, принять участие в нем могут жители России и зарубежных стран, говорится в сообщении пресс-службы общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».

Возраст участников должен быть от 11 до 18 лет. Регистрация проходит на сайте.

«Конкурс направлен на сохранение в семьях памяти об участниках Великой Отечественной войны, обеспечение преемственности поколений, повышение навыков по работе с архивными материалами. Основной тезис проекта – «От истории семьи – к истории страны», – говорится в сообщении.

До 15 марта участникам необходимо исследовать трудовой или боевой путь ветерана и написать сочинение-рассуждение по предложенным вопросам. Для этого ребята должны изучить открытые архивы министерства обороны России, газеты и журналы военного времени, а также письма, документы, фотографии, сохранившиеся в семье.

Оценку работ будут проводить с 16 по 31 марта. С 1 по 15 апреля определят 16 номинантов. Награждение победителей региональных этапов пройдет с 16 апреля по 9 мая. А 8 мая проведут награждение победителей всероссийского и международного этапов. Их пригласят в Москву и в День Победы они пройдут в шествии «Бессмертного полка» на Красной площади.