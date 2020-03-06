РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 мар. Депутат Государственной думы РФ, член фракции «Единая Россия» Вячеслав Фетисов поздравил с 90-летием труженицу тыла в Подольске Людмилу Волкову и вручил ей медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне», сообщается на сайте администрации округа.

«Труженица тыла Людмила Волкова в преддверии Международного женского дня 6 марта принимала поздравления с 90-летием. С этой замечательной датой ее поздравили заместитель главы администрации городского округа Подольск Алексей Кук и депутат Государственной думы РФ, член фракции «Единая Россия» Вячеслав Фетисов», – говорится в сообщении.

В честь юбилея Фетисов вручил ветерану медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне», зачитал поздравительный адрес от президента РФ Владимира Путина, а также пожелал крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой.

От имени губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы муниципалитета Николая Пестова поздравил труженицу тыла Кук. Он вручил Людмиле Михайловне памятные подарки и цветы.

Волкова родилась в Подольске в 1930 году. Во время ВОВ школьница работала в колхозе. С 1948 года начала трудиться на Механическом заводе имени Калинина в отделе производства.