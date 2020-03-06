РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 мар. Сотрудники ГИБДД в Подольске раздали около 40 букетов тюльпанов женщинам за рулем, сообщила «РИАМО в Подольске» госинспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД РФ по Подольску Юлия Шматкова.

«В Подольске 6 марта праздничный патруль поздравлял прекрасную половину человечества с приближающимся праздником 8 Марта. Вместо проверки документов и нотаций девушкам за рулем дарили букеты весенних цветов. Всего раздали около 40 букетов», – сказала Шматкова.

По ее словам, для водителей-женщин это стало приятным сюрпризом, добавило весеннего настроения, а поздравление с Международным женским днем от сотрудника ГИБДД – неожиданно и приятно вдвойне.

К поздравлениям присоединились представители мотоклуба РОД «Вольница», дилерского центра «Hyundai Авторусь Подольск», а также председатель общественного совета при УМВД России по городскому округу Подольск.