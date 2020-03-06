РИАМО - 6 мар. Экспорт продукции подмосковных производителей агропромышленного комплекса (АПК) в прошлом году составил 961,8 миллиона долларов, продемонстрировав наибольший прирост среди других регионов России, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Московской области.

В основном Подмосковье экспортирует мороженое, сыры, кондитерские и мясные изделия, а также белки, животные жиры.

«Экспорт продукции агропромышленного комплекса Подмосковья за 2019 год составил 961,8 миллиона долларов, а планировали экспортировать на 915-930 миллионов. Таким образом, Московская область увеличила объем экспорта более чем на 16%», - сказал глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин.

Показатели агропромышленного комплекса в минувшем году выполнили 50 российских регионов. Таким образом, за границу экспортировали сельхозпродукции и продовольствия на 25,5 миллиардов долларов при плане в 24 миллиарда долларов.

Львиная доля сельхозпродукции уходит на рынки Казахстана, Белоруссии и Молдовы. Примерно треть поставок доставляют в Германию, Китай и Америку.