РИАМО - 6 мар. Экспорт продукции подмосковных производителей агропромышленного комплекса (АПК) в прошлом году составил 961,8 миллиона долларов, продемонстрировав наибольший прирост среди других регионов России, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Московской области.
В основном Подмосковье экспортирует мороженое, сыры, кондитерские и мясные изделия, а также белки, животные жиры.
Показатели агропромышленного комплекса в минувшем году выполнили 50 российских регионов. Таким образом, за границу экспортировали сельхозпродукции и продовольствия на 25,5 миллиардов долларов при плане в 24 миллиарда долларов.
Львиная доля сельхозпродукции уходит на рынки Казахстана, Белоруссии и Молдовы. Примерно треть поставок доставляют в Германию, Китай и Америку.
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