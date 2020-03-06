РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 6 мар. Дольщикам жилого комплекса в микрорайоне Белая Дача в Котельниках после 9 марта начнут выдавать ключи, сообщил глава округа Андрей Булгаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Наконец-то решился вопрос дольщиков корпусов 6А и 7А ЖК «Белая Дача» – а это более тысячи человек. Не так давно было получено разрешение на ввод в эксплуатацию, а уже на следующей неделе начнется выдача ключей – люди ждали этого больше шести лет», – написал Булгаков.

Он добавил, что у жителей есть еще ряд вопросов, по большей части связанных с управляющей компанией.

«Договорились, что мы по просьбе дольщиков со стороны администрации будем держать на особом контроле все вопросы, связанные с управляющей компанией», – заключил Булгаков.