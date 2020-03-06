РИАМО - 6 мар. Объем накопленных иностранных инвестиций, по данным Банка России, на первое октября прошлого года составил около 252 миллиардов рублей, прирост с начала 2019 года составил 13%, говорится в сообщении пресс-службы комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

«Крупные инвесторы Москвы приходят из Европы, а также из США и стран Азии. Зарубежный бизнес часто вкладывает средства в компании, занимающиеся финансовой и страховой деятельностью, торговлей, в сектор промышленности и высоких технологий, в недвижимость», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В столице функционирует много локализованных иностранных предприятий. В прошлом году в индустриальном парке «Индиго» открылся первый в России завод немецкого концерна KSB по производству насосов и насосного оборудования. В основном предприятие оборудовано станками российского производства. На заводе создано 110 рабочих мест. Инвестиции в строительство составили 750 миллионов рублей.

Зарубежный бизнес реализует несколько проектов в сфере здравоохранения в Международном медицинском кластере, который расположен на территории инновационного центра «Сколково». В данный момент активно внедряется система налоговых и таможенных льгот для участников медкластера. Здесь уже открыли израильский медицинский центр «Хадасса», а в 2022 году планируется открытие южнокорейского умного госпиталя будущего «Бундан» и испанского центра лечения онкологических заболеваний Roman Fernandez.