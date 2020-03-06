РИАМО - 6 мар. Поправки в Конституцию, по словам президента России Владимира Путина, внесут на 30-50 лет, сообщает Газета.Ru.

«Мы вносим поправки в Конституцию, даже не на 5-10 лет, а минимум лет на 30, думаю, на 50», - сказал Путин.

22 апреля пройдет голосование по внесению поправок в главный закон страны.

ВЦИОМ выяснил, что 83% россиян знают о голосовании, 67% жителей страны планируют принять в нем участие а 41% уверены, что пойдут голосовать.