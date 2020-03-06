РИАМО - 6 мар. Дополнительные меры безопасности предпримут на неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве из-за распространения в мире коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы мероприятия.

Неделя моды пройдет с 31 марта по 4 апреля в «Манеже».

«В связи со вспышкой коронавируса Covid-19 неделя моды Mercedes-Benz в России принимает дополнительные меры безопасности. На входе в «Манеж» будет установлена система дистанционного измерения температуры тела. Также будет увеличено количество бригад скорой медицинской помощи, дежурящих на мероприятии, и частота санитарной обработки», - говорится в сообщении.

На официальном сайте Mercedes-Benz Fashion Week Russia уже размещена информация по профилактике коронавируса.

В настоящий момент на территории Москвы зафиксированы шесть случаев заражения этой болезнью.

Вспышка нового типа коронавируса произошла в городе Ухань в центральном Китае конце 2019 года. Заболевание стало быстро распространяться по планете. На сегодняшний день по всему миру заражено более 100 тысяч человек. От болезни вылечились более 55 тысяч человек, еще 3,4 тысячи пациентов умерли.

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