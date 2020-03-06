РИАМО - 6 мар. В Подмосковье более 4,1 тысячи приемных семей, 19 из них создали с начала этого года, всего передали порядка 200 детей-сирот, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«С начала 2020 года органы опеки и попечительства Министерства образования Московской области устроили в замещающие семьи уже 199 детей-сирот», – сообщила региональный министр образования Ирина Каклюгина.

Министр добавила, что прежде чем взять ребенка в семью родители проходят обучение в бесплатной школе приемных родителей, в которой с ними работают социальные педагоги, психологи и юристы. Специалисты отвечают на вопросы и рассказывают информацию о процессе усыновления.

249 человек в этом году уже прошли школу приемных родителей, а 42 из них уже приняли ребенка в семью.

В Подмосковье проживает более 24,5 тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них свыше 15,7 тысячи ребят находятся на воспитании в опекунских и приемных семьях. Свыше 8 тысяч детей проживают в семьях усыновителей.

Для желающих усыновить ребенка есть специальное приложение для телефона «Усыновление в Московской области». В нем человек может оперативно записаться на прием в региональный банк данных детей, оставшихся без попечения родителей, задать любые вопросы, касающиеся усыновления, можно ознакомиться с анкетами детей, которые ждут своих новых родителей. Консультацию можно получить в течение суток.

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