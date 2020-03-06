РИАМО - 6 мар. В образовательных учреждениях Москвы из-за распространения коронавирусной инфекции вводят режим повышенной готовности, сообщается в приказе, размещенном на сайте департамента образования и науки Москвы.

В документе отмечается, что с 10 марта приехавших из регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой учеников переведут на дистанционное обучение. Также к работе не будут допускаться сотрудники, прибывшие из Китая, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, а также других стран, где выявили распространение Covid-2019.

«Обеспечить измерение температуры тела сотрудникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой. Оказывать сотрудникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому», - говорится в приказе.

Также руководителям образовательных организаций поручили информировать о возвращении обучающихся и сотрудников возглавляемых ими учреждений в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на территориях, где отмечается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

Вспышка коронавируса произошла в городе Ухань в центральном Китае конце 2019 года. Заболевание стало быстро распространяться по планете. На сегодняшний день по всему миру заразились более 98 тысяч человек. При этом от болезни вылечились более 55 тысяч человек, еще 3,4 тысячи человек скончались.

В Москве 5 марта ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Граждан, приехавших из Китая, Ирана, Италии и некоторых других стран, обязуют в течение двух недель оставаться дома в изоляции. Всего в столице подтверждено шесть случаев заболевания.

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