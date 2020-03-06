РИАМО - 6 мар. Следователи проводят проверку по факту нападения мужчины на врача скорой помощи в столице, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по Москве.

Ранее СМИ сообщили, что врачи приехали по вызову в квартиру в Люблино, где у ребенка держалась высокая температура и было подозрение на пневмонию. Отец ребенка набросился на медиков скорой помощи, увидев их в специальной экипировке, которую они носят для защиты от коронавируса.

«Мужчина ударил врача скорой медицинской помощи, прибывшего по вызову к ребенку. Следователи проведут проверку и установят все обстоятельства инцидента», – отмечается в материале.

После проверки будет принято процессуальное решение.