РИАМО - 6 мар. В первые дни работы тематический парк «Остров мечты» в столице пострадал от вандалов, сообщил РИАМО технический директор парка Иван Шоль.

«Мы не ожидали такого ажиотажа и количества людей на открытии, но и посетители оказались не готовы к тому, что такое тематический парк. Я был во многих подобных парках мира и нигде не видел такого поведения гостей, как у нас. Таких людей, конечно, мало – примерно 1%. Но если учесть общее количество посетителей, которые пришли в парк в первые дни (примерно 150 тысяч человек), то выходит много потерь», - сказал Шоль.

В парке дети висли на декоративных элементах, а родители помогали им залезть. Если сотрудники парка делали замечания, то посетители говорили, что это неправильные декорации, если их так легко сломать. Гости сломали стрелки на чашечке с часами в стиле Фаберже, которая располагается на входе в тематический парк. Также дети рвали искусственную траву и пытались кормить ей драконов, залезали на декоративные элементы и отламывали их.

«Это похоже на цепную реакцию, если один ребенок делает, то другой идет и повторяет за ним. Подходишь и говоришь маме, посмотрите, что делает ваш ребенок, а она в ответ – ему нравится, пусть ломает», - добавил собеседник.

В «Острове мечты» отметили, что скоро в парке появятся подиумы, на которые поднимут декорации, чтобы их было не так просто сломать.