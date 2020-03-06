РИАМО - 6 мар. Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Наталья Егорова поздравила наиболее активных участниц подмосковного сообщества «Нежный бизнес» с наступающим Международным женским днем и вручила награды за вклад в развитие предпринимательства региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Нежный бизнес» – это общественное движение Подмосковья, которое объединило более 1,1 тысячи бизнес-леди, что создают оригинальные проекты на территории региона. Так, в Химках организовано производство дизайнерской обуви, в Мытищах открыта кофейня здорового питания с фермерскими продуктами, а в Раменском работает продюсерский центр.

«Мы оказываем помощь в подборе земельных участков и помещений для бизнеса, подключении к инженерным сетям, субсидировании. Помогаем в организации областных и муниципальных мероприятий, в рамках которых «Нежный бизнес» проводит выставки и лекции», – сказала Егорова.

Участницы «Нежного бизнеса» помогают найти друг другу наиболее эффективные каналы сбыта, партнеров для коллабораций и бартерной рекламы, делятся опытом на регулярных встречах, а те, кто начинает свое дело с нуля могут заручиться поддержкой куратора.