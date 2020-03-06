РИАМО - 6 мар. В центр содействия строительству по итогам заключительной февральской недели поступило 28 заявок от инвесторов, из них 20 ­от объектов малого бизнеса, инвестиции на модернизацию достигнут 500 миллионов рублей, говорится в сообщении министерства жилищной политики Московской области.

Для восьми объектов ЦСС разрабатывает градостроительные планы земельных участков. Например, ООО «Химки Экспо» намерены возвести многофункциональный офисно-конгрессный центр на 1,2 тысячи рабочих мест площадью 1,6 гектара, а инвестиции в проект составят 50 миллиардов рублей.

«Компании ООО «Эрисман» в Воскресенском городском округе также необходима помощь в правильном оформлении ГПЗУ. В планах у застройщика – расширить существующий корпус по производству обоев, инвестиции на модернизацию составят 500 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

В Долгопрудном построят трехэтажный складской комплекс для продуктов и промтоваров на 75 тысяч «квадратов». На территории Рузы появятся сыродельни, молочно-мясные козоводческие и овцеводческие фермы. Также в ЦСС поступили крупные проекты сельскохозяйственного и промышленного назначения из Пушкинского и Богородского городских округов.

В сегменте сопровождения малого бизнеса разрешение на строительство выдано магазину в Мытищах, это создаст 10 новых рабочих мест, инвестиции в этот проект – 7 миллионов рублей. Также за последнюю неделю зимы на сопровождение поступили проекты от городских округов: Ступино, Чехов, Озеры, Домодедово, Серпухов, Люберцы, Электросталь, Одинцовский и Реутов.

ЦСС - первый проектный офис в России. Его специалисты регулярно принимают делегации из разных регионов страны. Здесь принимаются все решения по градостроительной деятельности, проекты сопровождаются в ручном режиме. За последние три года срок их реализации сокращен с 36 до 14 месяцев. Обратиться в ЦСС можно по телефону: 8 (498) 602-00-00 и через почту: css@mosreg.ru.