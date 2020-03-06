РИАМО - 6 мар. Специалисты центра содействия строительству за последнюю неделю февраля рассмотрели 28 проектов, большинство из них – заявки от объектов малого бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Кроме того, центр разрабатывает градостроительные планы земельных участков и для крупных игроков рынка.

«ООО «Химки Экспо» намерены возвести многофункциональный офисно-конгрессный центр на 1200 рабочих мест. Площадью 1,6 га, а инвестиции в проект составят 50 миллиардов рублей», - говорится в сообщении.

Также компания «Эрисман» нуждается в правильном оформлении градостроительных планов. Предприниматели планируют расширить в Воскресенском городском округе существующий корпус по производству обоев. Сумма инвестиций – 500 миллионов рублей.

В скором времени построят склад для продуктов в Долгопрудном городском округе. А на территории Рузы возведут сыродельню и фермы.

«В сегменте сопровождения малого бизнеса разрешение на строительство выдано магазину в Мытищах, это создаст 10 новых рабочих мест, инвестиции в этот проект – семь миллионов рублей»,- сообщает пресс-служба.

Также за последнюю зимнюю неделю на сопровождение поступили проекты из городских округов: Ступино, Чехов, Озеры, Домодедово, Серпухов, Люберцы, Электросталь, Одинцово, Реутов.