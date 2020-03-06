РИАМО – 6 мар. Пассажирам, которые прибыли семью рейсами из Милана, Мюнхена, Вероны и Кишинева в столицу, необходимо срочно провериться на заражение коронавирусом, им также не стоит выходить из дома и посещать медучреждения, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Всего в городе у шести человек подтверждено заражение коронавирусом. Из них пять случаев выявили в пятницу. Все зараженные прилетели из Италии.

«Если вы или ваши близкие прибыли следующими рейсами: рейс SU 2613 20 февраля Милан – Москва; рейс SU 23 февраля Москва – Мюнхен; рейс SU 2323 26 февраля Мюнхен – Москва; рейс 9U 175 24 февраля Кишинев – Москва; рейс SU 2413 29 февраля Милан – Москва; рейс «Уральские авиалинии» Верона – Москва 3510 29 февраля; рейс S7 3586 1 марта Верона – Москва, просим вас немедленно позвонить в скорую помощь по телефону 103», - говорится в сообщении.

Также медики предупреждают, что пассажирам данных рейсов нельзя выходить на улицу и посещать медицинские организации. Врачи сами приедут к ним на дом после звонка для взятия анализов и осмотра.

Новый тип коронавируса Covid-2019 начал распространяться по планете с конца прошлого года. Его впервые зарегистрировали в китайском городе Ухань. Новым вирусом на сегодняшний день уже заразились свыше 98 тысяч человек. От болезни вылечились более 55 тысяч пациентов, еще 3,4 тысячи человек умерли.

В Москве 5 марта ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Граждан, приехавших из Китая, Ирана, Италии и некоторых других стран, обязуют в течение двух недель оставаться дома в изоляции.

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