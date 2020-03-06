РИАМО - 6 мар. Производители хлебобулочных изделий в прошлом году выработали 416,8 тысячи тонн хлеба и хлебобулочных изделий, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По сравнению с 2018 годом количество произведенных хлебобулочных изделий выросло на 11,8%.

«На территории Московской области осуществляют деятельность свыше 200 хлебопекарных организаций и организаций-производителей мучных кондитерских изделий, из которых 35 крупных и средних хлебозаводов и более 180 производителей хлебопекарных изделий, мучных кондитерских изделий, мелких пекарен, цехов», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Самые крупные хлебозаводы на территории Подмосковья - ЗАО «Щелковохлеб» (Щелковский городской округ), ОАО «Подольский хлебокомбинат» (городской округ Подольск), АО «Серпуховхлеб» и другие.

Самые крупные производители хлебопекарных и кондитерских изделий в Московской области - «Полет» (городской округ Люберцы), группа-компаний Лантманнен Юнибэйк (городской округ Егорьевск), ООО «Раменский Кондитерский Комбинат» (Раменский городской округ) и другие.