РИАМО - 6 мар. Сотрудники «Мособлгаза» по 10 марта перешли на усиленный режим работы для обеспечения надежного газоснабжения местных жителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Круглосуточное дежурство организовано на 72 аварийно-диспетчерских участках. Проведены дополнительные учебно-тренировочные занятия с аварийными бригадами.

«В праздничные дни будут отменены все плановые ремонтные и земляные работы. Специалистами предприятия проведена проверка готовности сил и средств аварийных служб к выполнению аварийно-восстановительных работ», - говорится в сообщении.

Также энергетическая компания усилила контроль над проблемными участками в преддверии паводка. К работе в условиях активного таяния вод подготовлены механизмы, транспорт и инструменты. С работниками проведены соответствующие инструктажи.