РИАМО - 6 мар. На столичном фестивале «Крымская весна» 15 марта гости смогут попробовать «кулек барабульки», борщ с карасиками, плов «Атаманский» и пирожное «Ласточкино гнездо», всего посетителей ждет более 40 традиционных крымских угощений, говорится в сообщении пресс-службы «Московских сезонов».

«В гастрономической программе праздника на Тверской улице поучаствуют пять московских ресторанов: «Куршевель», «Шинок», «Спецбуфет 1», Ofyr и «Полар». Они предложат гостям более 40 традиционных крымских блюд! Среди самых необычных угощений - борщ с карасиками (подается в хлебной тарелке!), «кулек барабульки» с соусом тар-тар, шашлык из рапана», - говорится в сообщении.

Вместе с крымскими блюдами гостям предложат отведать узвары и чай, настоянный на крымских травах.

Попробовать кухню ресторана «Шинок» можно будет в шатре возле дома 17 по Тверской улице. Здесь посетителям предложат лагман «Уйгурский», самсу с мясом, крымский пирог «Кубите» и пасту «Дары Черного моря».

На Тверской улице, дом 11, представят разнообразное рыбное меню: жареного саргана и жареную ставриду, шашлык из кефали, рапанов с томатами и крымским луком, специально для любителей мясных блюд приготовят шурпу из молодого барашка.

В ресторане «Полар» около дома 9 можно будет попробовать сытную шурпу. А еще здесь гостям предложат лепешки кыстыбый, плов по-татарски и чебупели с мясом, а также витаминный чай с медом и шиповником.

В ресторане «Куршевель» рядом с домом 7 желающие отведают шашлык из рапана, черноморских мидий в пряных травах, кебаб по-татарски, плов из баранины, десерт «чак-чак» и ароматный чай из крымских трав.

Шатер ресторана «Спецбуфет 1» расположится по адресу: Охотный Ряд, дом 1. Участники фестиваля попробуют «кулек барабульки» с соусом тар-тар, борщ с карасиками в хлебной тарелке, судака на шпажках, «атаманский плов» с айвой, медовую пахлаву, «казачий узвар» и чай из трав, собранных на горе Ай-Петри.

Крымские чебуреки, самсу «Татарскую», кукурузу «Пляжную», пирожные «Ласточкино гнездо», ароматные горячие напитки «Ялтинский» и «Бахчисарайский фонтан», а также чай «Высокогорный» можно будет попробовать в 16 ресторанных шале.