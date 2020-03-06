РИАМО - 6 мар. По версии Google самой популярной девушкой, которой интересуются россияне, стала активистка Грета Тунберг, она обогнала певиц Ольгу Бузову и Билли Айлиш, сообщает Газета.ru.

«Первую десятку возглавила подросток-активистка из Швеции Грета Тунберг», - отмечается в сообщении.

На втором месте оказалась певица Билли Айлиш, третье место отошло блогеру Дарье Зотеевой, а четвертую строчку рейтинга заняла Ким Кардашьян. Актриса Яна Кошкина стала пятой.

Молодая миллиардерша и сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер занимает шестую строчку, за ней следуют певица Ольга Бузова, блогер Катя Адушкина, телеведущая Ксения Милас и топ-модель Ирина Шейк.