РИАМО - 6 мар. Более 60% работающих в России женщин высказали недовольство уровнем своего заработка, говорится в сообщении медиаофиса Всероссийской переписи населения 2020 года.

По данным статистического сборника Росстата «Женщины и мужчины России, 2018», почти 65% россиянок от 15 до 72 лет активно конкурируют с сильным полом даже в самых сложных профессиях. В РФ слабый пол трудится во всех областях экономики, но большинство женщин заняты в сферах торговли, образования, здравоохранения и оказания социальных услуг.

«Женщины в России больше мужчин неудовлетворены выполняемыми обязанностями, режимом работы, условиями труда, расстоянием до работы и получают больше профессионального и морального удовлетворения от своей деятельности.

Единственное, что не устраивает почти всех занятых в экономике женщин — это заработок. Не вполне удовлетворены 52% работниц и совсем не удовлетворены — 13,5%», - говорится в сообщении.

Во всех областях экономики средняя зарплата у женщин меньше, чем у мужчин, и это не зависит от занимаемой должности.

Например, позиция среднего специального персонала в области правовой, социальной работы, культуры и родственных занятий имеет расхождение по зарплате в пять раз.

«Исключение составляют женщины — квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства и неквалифицированные работники по сбору мусора до 45 лет. Их зарплата, как ни странно, выше, чем у мужчин», - добавляется в материале.

По данным переписи 2010 года, более 65% работающих россиянок состоят в браке. При этом даже имея ребенка в возрасте до трех лет, половина женщин продолжают работать. В целом 86% женщин и мужчин тратят на работу около 40 часов в неделю, но занятые россиянки по сравнению с мужчинами имеют меньше свободного времени на себя и в два раза больше времени тратят на ведение хозяйства.

Всероссийская цифровая перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. На основе ее данных будет сформирован очередной сборник «Женщины и мужчины России».