РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 мар. Подольский городской отдел ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области не будет работать 8 Марта, сообщается на сайте администрации округа.

«Подольский городской отдел ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области информирует о режиме работы в период с 7 по 10 марта. ЗАГС на улице Чехова, 1, ведет 7 марта прием населения по всем видам государственной регистрации актов гражданского состояния с 9:00 до 13:00, а также с 14:00 до 17:00; 8 марта – нерабочий праздничный день; 9 марта – выходной день; 10 марта – прием населения по всем видам государственной регистрации актов гражданского состояния с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00», – говорится в сообщении.

Удаленное рабочее место специалиста Подольского городского отдела ЗАГС в ГБУЗ Московской области «Подольский родильный дом» на улице Кирова, 38, 7 марта будет вести прием населения по вопросам государственной регистрации рождения и установления отцовства с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00; 8 марта – нерабочий праздничный день; 9 марта – прием населения по вопросам государственной регистрации рождения и установления отцовства с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00; 10 марта прием населения по вопросам государственной регистрации рождения и установления отцовства с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.