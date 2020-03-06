РИАМО - 6 мар. В Москве на территории проекта «Прогрессивные жилые кварталы Balance» появится парковый комплекс с фонтанной площадью и аллеей, которую разработали соавторы концепции парка «Зарядье» – АО «Главстрой» и бюро Citymakers, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Жилой комплекс Balance, застройщиком которого выступило АО «Главстрой», находится на юго-востоке Москвы.

«Всесезонный парковый комплекс будет доступен для посещения как жителям комплекса, так другим жителям и гостям города. Площадь парка составит 5,7 гектара. Большое внимание уделено социокультурным функциям паркового комплекса, а также концепции озеленения – оно займет более 42 тысячи квадратных метров», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Социокультурная концепция парка направлена на всесезонность и вариативность использования общественного пространства, разнообразие видов событий и проектов, продвижение здорового и активного образа жизни, защиту окружающей среды, развитие коммерции на первых этажах, рациональное перемещение и безопасность на территории.

Центральная часть парка будет состоять из площади с пешеходным фонтаном, к которой будут примыкать несколько зон для отдыха. Подход к площади будет идти со всех сторон.

Главной станет аллея длиной 600 метров, которая протянется через всю территорию жилого квартала от Рязанского проспекта до Окской улицы. Пространство между аллеей и площадью будет ориентировано на проведение как массовых мероприятий, так и ежедневного отдыха. Вдоль аллеи будут расположены кафе, магазины, коворкинг.

В парке предусмотрена обширная дорожно-пешеходная сеть, включая маршруты для бега и велодорожки, прогулочные и детские маршруты.