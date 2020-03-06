РИАМО - 6 мар. На дорогах Москвы появились еще 113 камер для безопасности пешеходов и водителей и соблюдения скоростного режима городского транспорта, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столицы.

«Посчитали, что после установки комплекса в аварийном месте количество ДТП снижается до 20%. Если знаете еще адреса, где хотелось бы также, делитесь знаниями. Исправим это упущение», - говорится в сообщении.

Новые камеры появились на Алтуфьевском, Боровском, Варшавском, Киевском шоссе, Мичуринском, Ленинском, Волгоградском проспектах, МКАД, Садовом кольце и других улицах и магистралях города.

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