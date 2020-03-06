РИАМО - 6 мар. Пьяная ссора мужа с женой в поселке Ашукино Пушкинского городского округа переросла в поножовщину, пострадавшего доставили в больницу, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

По его словам, 5 марта в 00:10 из дома на улице Своробина в поселке Ашукино Пушкинского городского округа бригадой скорой помощи доставлен в больницу мужчина 1982 года рождения с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с участковым за совершенное преступление установлена и доставлена в отдел полиции жена пострадавшего 1975 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении задержанной была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.