РИАМО - 6 мар. Объем несырьевого неэнергетического экспорта в Московской области в минувшем году вырос на 9,38%, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова встретилась с бизнес-сообществом городского округа Электросталь. Большинство собравшихся предпринимателей планируют расширять уже имеющееся производство, а также заинтересованы в экспортной деятельности.

«Объем несырьевого неэнергетического экспорта в Московской области в 2019 году вырос на 9,38% по сравнению с 2018 годом и составил 7,28 миллиарда долларов. При этом средний рост по России составляет 0,29%», – говорится в сообщении.

По словам Егоровой, особые меры поддержки предусмотрены для экспортеров Подмосковья. В регионе действует Фонд внешнеэкономической деятельности Московской области. По сравнению с 2019 годом финансирование в 2020 году увеличено на 187 миллионов рублей и составило 334 миллиона рублей. В планах Фонда внешнеэкономической деятельности Московской области за 5 лет удвоить объем экспорта.

«Заявки на все меры поддержки для бизнеса можно подать в электронном виде через портал invest.mosreg.ru, работает горячая линия – 0150. В ближайшее время на портале «Добродел» будет размещен опрос, с помощью которого мы узнаем какие объекты сферы услуг и по каким адресам необходимы жителям», – сказала Егорова.