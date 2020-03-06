РИАМО - 6 мар. Все пациенты с подтвержденным диагнозом по коронавирусу находятся в специальных боксах в больницах столицы, у большинства болезнь протекает в легкой форме, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Всего в городе у шести человек подтвержден диагноз по коронавирусу. Из них пять случаев выявили в пятницу. Все они на данный момент находятся в изоляции в специальных боксах. Три пациента проходят лечение в инфекционной больнице №1, двое – в больничном комплексе в Коммунарке.

«Заболевание у четырех пациентов протекает в легкой форме. Один из пациентов находится в состоянии средней тяжести. Его лечением занимается высококвалифицированная бригада врачей больницы в Коммунарке. Все госпитализированные получают полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий», - говорится в сообщении.

Также была проведена работа по установлению круга общения данных пациентов. Большая часть контактировавших с зараженными людьми уже установлена, с ними связываются медики. У всех них возьмут пробы для проведения анализа на Covid-2019.

А друзья и родственники заболевших, с которыми они общались после возвращения домой, уже находятся под меднаблюдением. Из них три человека с симптомами ОРВИ направлены в больницу. Остальные должны оставаться на домашнем карантине либо отправиться в обсервационный центр.

«Важно, что большинство не имели множества контактов и большую часть времени находились дома. Только одна пациентка посещала занятия в университете. В настоящий момент ее учебная группа в полном составе проходит осмотр и забор биоматериалов для проведения исследования», - уточняется в материале.

Данные обо всех уехавших в другие регионы пассажирах переданы медицинским службам соответствующих субъектов страны.

Все заболевшие вернулись в Москву из Италии.

Вспышка нового типа коронавируса, который получил название Covid-2019, произошла в Китае в конце прошлого года. Заболевание быстро распространилось по всему миру. Covid-2019 уже заражено свыше 98 тысяч человек. От болезни вылечились более 55 тысяч человек, еще 3,4 тысячи пациентов умерли.

В Москве 5 марта ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Граждан, приехавших из Китая, Ирана, Италии и некоторых других стран, обязуют в течение двух недель оставаться дома в изоляции.

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