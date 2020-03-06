РИАМО - 6 мар. На портале «Добродел» завершилось голосование, в рамках которого 1361 житель Подмосковья выбрал места для установки новых контейнерных площадок в лесах региона в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Лидером по количеству проголосовавших стал городской округ Шаховская (249 голосов). Затем идут городской округ Шатура (85 голосов) и Талдомский городской округ (83 голоса).

«В апреле будут установлены новые брендированные контейнерные площадки - «Стань лесным агентом чистоты». В течение трех недель на портале «Добродел» жители сами выбирали места для установки серых и синих баков в лесных зонах региона», – сказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Он отметил, что по активности жителей региона в голосовании можно сказать, что они готовы разделять отходы не только в своих домах, на дачах, но и в местах массового отдыха населения в лесах.

По словам министра, сейчас свыше 40% жителей Московской области сортируют отходы по системе «Два бака».

Голосование проходило на портале «Дородел» с 18 февраля по 5 марта. На него было вынесено 93 новых контейнерных площадки во всех муниципалитетах региона. Чтобы оставить свой голос, необходимо было перейти на сайт, на карте области выбрать свой муниципалитет и найти предпочтительную контейнерную площадку. Каждый житель мог выбрать не более одной площадки.