РИАМО - 6 мар. Дорожная ситуация на московских дорогах ближе к вечеру пятницы еще более осложнилась, сейчас в городе зафиксированы восьмибалльные пробки, по данным сервиса «Яндекс.пробки».

По-прежнему стоит самый центр столицы – Садовое кольцо. Заторы отмечены на северо-западе и юго-западе Третьего транспортного кольца. Пробки зафиксированы и на МКАД.

Дорожный коллапс наблюдается на Кутузовском проспекте, в Лефортовском тоннеле, Новолужнецком проезде.

При этом плотность движения к 17:00 достигнет девяти балов, в 18:00 — спадет до семи баллов.

Ранее московских водителей предупреждали о транспортном коллапсе в пятницу. В ЦОДД уточнили, что у Киевского и Рижского рынков ожидаются традиционные «цветочные заторы». Однако в выходные, 7 и 8 марта, проблем на дорогах не ожидается.