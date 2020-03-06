РИАМО - 6 мар. Российский актер Сергей Глушко, который известен под псевдонимом Тарзан, поделился секретом крепких отношений, которые стали результатом долгой совместной жизни в 20 лет с его женой певицей Наташей Королевой, сообщает Nation News.

«Тарзан уверен, что для взаимопонимания необходимо слышать и разговаривать друг с другом», – говорится в материале.

По его словам, для того, чтобы прожить долгую и счастливую совместную жизнь нужно понимать друг друга, искать компромиссы и идти на уступки.

Он добавил, что индивидуального рецепта крепких отношений не существует, просто порой нужно свою правоту ставить на второй план.

Тарзан рассказал, что, если возникают семейные неурядицы, он готов стать инициатором примирения. Он считает, что человек не должен бояться попросить прощения у своего партнера и поговорить о причинах конфликта.

Также актер отметил, что не нужно слушать рекомендации посторонних людей и действовать по их советам, особенно если они пытаются навязать свое мнение.

По его мнению, пара должна быть уверена в друг друге и самих себе. Тогда отношения будут гармоничными и счастливыми.