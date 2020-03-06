РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 мар. Жители Подольска старше 8 лет могут принять участие в X Всероссийском конкурсе «Доброволец России–2020», заявки принимают до 30 апреля, сообщается на сайте администрации округа.

«Стартовал прием заявок на участие в X Всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2020». Участие в нем могут принять жители Подольска в возрасте от восьми лет, подав заявку через портал до 30 апреля 2020 года. Всего пять этапов. В рамках четвертьфинала с 13 мая по 1 июля во всех регионах России пройдут региональные этапы и защиты инициатив, победители которых смогут принять участие в одном из полуфиналов – окружных форумах добровольцев с 20 июля по 15 октября», – говорится в сообщении.

Лучшие проекты участников по итогам полуфинала оценит федеральное жюри и участники народного голосования осенью 2020 года. Участие и победа в конкурсе – это возможность не только развить и улучшить свой проект, но и привлечь внимание к социальным проблемам, предложить эффективные решения по улучшению жизни людей.

В новом сезоне общий объем грантового фонда составит 90 миллионов рублей, а число номинаций – 14, в каждой из них будут определяться три призера. Победители конкурса получат гранты на реализацию своего проекта, а также образовательные гранты на обучение и повышение квалификации суммой 500 тысяч рублей.

Среди номинаций – «Рожденные помогать», «Оберегая сердцем», «Вдохновленные искусством», «Помощь детям», «Смелые сердцем», «Вокруг меня», «Говорит волонтер», «Уверенные в будущем», «Равенство возможностей», «Организатор добровольчества», «Доброе дело», а новыми станут «Молоды душой», «Помощь животным» и «Малая Родина».