РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 6 мар. В подмосковном Дзержинском врачи удалили у женщины 5-килограммовую опухоль в животе, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В Дзержинскую больницу поступила 35-летняя пациентка с жалобами на слабость и значительное увеличение размеров живота. При обследовании врачи обнаружили опухоль, которая занимала почти всю брюшную полость.

«Пациентка не знала о своем заболевании. После проведенных исследований мы приняли решение об оперативном вмешательстве. Размер образования достигал почти 40 сантиметров в диаметре. Благодаря слаженной работе врачей операция прошла успешно и пациентке удалили доброкачественную 5-килограммовую фибролейомиому», – сказал заведующий гинекологическим отделением Дзержинской больницы Алексей Топурия.

В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо, ее уже выписали.