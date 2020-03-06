РИАМО - 6 мар. Весной на севере и западе Москвы, а также в центре столицы на некоторых улицах изменится схема движения транспорта, это связано реконструкцией инженерных сетей и ремонтом путепровода, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Круглосуточные ограничения будут действовать в САО до 15 апреля, а затем с 12 по 30 июня. Их ввели в Проектируемом проезде №6137 в районе дома 73, корпуса 4, на Большой Академической улице, а также в Проектируемом проезде №6136 в районе дома 77, корпуса 3, на Большой Академической улице (на одной полосе частично)», - отмечается в материале.

Ограничения движения на улице Лихоборские Бугры от дома 3 до дома 8 будет введены с 10 по 15 апреля и 30 июня. Здесь ограничения будут действовать в круглосуточном режиме на одной полосе с организацией приоритетного права проезда.

Также на Дубининской улице с 7 по 21 марта перекроют движение. Ограничения введут от Павелецкой площади, дома 1А, строения 1, до улицы Зацепский Вал в связи с проведением инженерных работ.

Кроме этого, до 15 апреля на участке 1-го Новоподмосковного переулка в районе дома 8, корпуса 2, на Ленинградском шоссе будет перекрыто движение транспорта.

Ограничения введут и на участке Третьего транспортного кольца от дома 36А на Бережковской набережной до дома 27А на Киевской улице.

«Изменения связаны с проведением капитального ремонта путепровода через пути Киевского направления Московской железной дороги. Они будут действовать до 15 апреля и с 15 мая по 24 августа», - говорится в сообщении.