РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 мар. В городском округе Мытищи завершили строительство нового здания поликлиники на пересечении улицы Воровского и Олимпийского проспекта, говорится в сообщении министерства здравоохранения Московской области.

«Сейчас мы решаем кадровый вопрос. Следующий этап – распределение пациентов по участковому принципу. Мы внимательно отслеживаем мнение населения по качеству оказываемой медицинской помощи. И мы понимаем, когда пациенты придут в современную поликлинику, у них будут и соответствующие ожидания, которые мы обязаны оправдать», – сказал главный врач Мытищинской городской клинической больницы Андрей Третьяков.

В поликлинике будут работать детское и взрослое отделения, каждое из них рассчитано на 260 посещений в смену. Ввод поликлиники в эксплуатацию планируется после устранения всех замечаний со стороны подрядчиков и полного завершения монтажа медицинского оборудования.