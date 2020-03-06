РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 6 мар. Художница Дарья Шарычева из Красногорска расписывает стены в «Доброй комнате» в педиатрическом отделении Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского (МОНИКИ), сообщила глава городского округа Эльмира Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

«Знакомьтесь, это Дарья Шарычева, дважды мама и талантливая художница из Красногорска. Дарья расписывает стены в «Доброй комнате» в педиатрическом отделении МОНИКИ. Лечение здесь проходят 1 600 детей в год со всех уголков Подмосковья», – написала Хаймурзина.

Она добавила, что за плечами художницы две готовые комнаты в красногорской больнице.

«Спасибо за неравнодушие и вашу работу!» – заключила Хаймурзина.

«Добрые комнаты» – это специальные помещения в больницах, где юные пациенты могут играть, смотреть мультфильмы, читать книжки.