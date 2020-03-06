РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 6 мар. Порядка 50 школьников Подмосковья примут участие в региональном этапе чемпионата профмастерства WorldSkills Russia на базе IT-колледжа в Красногорске, сообщила «РИАМО в Красногорске» ведущий редактор Красногорского колледжа Лариса Шкиль.

«С 10 по 15 марта на базе IT-колледжа пройдет региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Московской области – 2020 для возрастной категории юниоры. В нем примут участие около 50 обучающихся из гимназий, лицеев и школ Московской области. Все они – победители отборочных соревнований», – сказала Шкиль.

Она добавила, что соревнования пройдут по стандартам WorldSkills в компетенциях: «Веб-дизайн и разразработка», «Сетевое и системное администрирование 14+», «Сетевое и системное администрирование 11+», «Программные решения для бизнеса», «Разработка виртуальной и дополненной реальности».

«В соревнованиях участвуют обучающиеся из гимназий №№6 и 2, Международного лицея информатики, экономики и права, школы №15 Красногорска», – заключила Шкиль.