РИАМО - 6 мар. На фестивале «Вам, любимые» проведут кулинарные мастер-классы девять звездных гостей, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«На звездных кулинарных мастер-классах фестиваля «Вам, любимые» все желающие смогут научиться готовить полезные весенние угощения - салаты, смузи, всевозможные блюда из овощей – а также оригинальные сладости и горячие блюда. А еще – пообщаться со знаменитостями в неформальной обстановке, взять автограф, сфотографироваться!» - говорится в материале.

Седьмого марта с 15:00 до 15:45 на площади Революции в кулинарной школе «Мамина кухня» будут готовить с дизайнером Алисой Толмачевой. А в 17:00 на Тверском бульваре в «Поварской студии» пройдет мастер-класс с Настей Денисовой из сериала «Деффчонки».

Восьмого марта в 15:00 на Тверском бульваре в «Школе кулинарных историй» продюсер и лайфстайл-блогер Дарья Михалкова приготовит печенье.

Девятого марта в 12:00 на Тверском бульваре гости фестиваля будут готовить с фудблогером Еленой Эбади. С 13:00 до 13:45 в «Поварской студии» на Тверском бульваре поделится рецептом ризотто актриса и модель Анна Горшкова.

Девятого марта на Манежной площади в 14:00 проведет мастер-класс певица Анастасия Спиридонова. А в Камергерском переулке в 14:00 на «Весенней кухне» научит готовить сырники фудблогер Мария Лобанова. В 14:00 на площади Революции поделится рецептами бьюти-директор Harper’s Bazaar Юлия Кудрявцева.

Фестиваль «Вам, любимые» пройдет в Москве впервые. Он организован в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» и развернется с 7 по 9 марта на 14 площадках в центре столицы.