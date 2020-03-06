РИАМО - 6 мар. На территории Москвы зафиксированы пять новых случаев заражения коронавирусом Covid-2019, еще один человек заразился в Нижнем Новгороде, сообщает ТАСС.

Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

«Пятеро заболевших находятся в Москве. Один – в Нижнем Новгороде», – говорится в сообщении.

Как уточняется, все заболевшие граждане ранее посещали Италию.

Вспышка нового типа коронавируса произошла в городе Ухань в центральном Китае конце 2019 года. Заболевание стало быстро распространяться по планете. На сегодняшний день по всему миру заражено более 98 тысяч человек. От болезни вылечились более 55 тысяч человек, еще 3,4 тысячи пациентов умерли.

В Москве 5 марта ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Граждан, приехавших из Китая, Ирана, Италии и некоторых других стран, обязуют в течение двух недель оставаться дома в изоляции.

Работодатели обязаны отстранять от работы лиц с повышенной температурой, а тем, кто приехал из зон повышенной эпидемиологической опасности, будут выдавать больничный без посещения поликлиники.

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