РИАМО - 6 мар. Согласно данным исследования агентства «Автостат», самой популярной маркой авто на 1 января 2020 года в России стала Lada — на ее долю приходится 31,3% (13,9 миллиона единиц) от общего количества автомобилей, передает Nation News.

«Второе место у марки Toyota с показателем 8,8% (3,9 млн авто), третье – у корейского бренда Hyundai (5% или 2,2 млн авто)», - говорится в материале.

Также четвертую и пятую строчку рейтинга разделили японский Nissan и корейская KIA. В десятку вошли автомобили Renault, Volkswagen, Chevrolet, Ford и Mitsubishi.