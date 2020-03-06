РИАМО - 6 мар. Российская певица Нюша выложила в своем Instagram-аккаунте новую фотографию с дочерью Симбой, сообщает Nation News.

Снимок сделан утром в спальне. Певица и ее дочь одеты по-домашнему, а их волосы растрепаны. Нюша в шутку попросила подписчиков сравнить укладки, после чего в комментариях начались жаркие обсуждения.

«Ню, извини, но у Симбы укладка лучше», — написал в комментариях администратор одного из фан-аккаунтов Нюши.

Пост лайкнули уже более 100 тысяч человек. Своим мнением в том числе поделились супруг певицы Игорь Сивов и актриса Анна Цуканова-Котт.

Малышка родилась в прошлом году, но мама до сих пор не может нарадоваться ее появлению.