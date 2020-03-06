РИАМО - 6 мар. Во время проведения таможенного контроля был задержан 25-летний россиянин, который прибыл рейсом Ларнака (Кипр) - Москва и пытался пронести через «зеленый коридор» швейцарские часы при отсутствии разрешения, говорится в сообщении пресс-службы Домодедовской таможни.

На вопрос таможенного органа о причинах не декларирования часов в установленном порядке, пассажир ответил, что не знал о необходимости заполнения пассажирской таможенной декларации. Он указал, что наручные часы Luminor Panerai ему подарили в 2019 году, а наручные часы Rolex он приобрел на Кипре во время настоящей поездки.

«Согласно заключению таможенного эксперта установлено, что часы Rolex и Luminor Panerai являются новыми, их стоимость на мировом рынке составляет 23,2 тысячи евро, что, согласно официальному курсу валюты, составляет около 1,6 миллиона рублей», – отмечается в сообщении.

Поскольку пассажир не смог предоставить сотрудникам таможни документы, которые бы подтверждали стоимость часов, а также с целью определения того, являются ли товары новыми либо бывшими в употреблении, принято решение о проведении таможенной экспертизы.

В действиях гражданина России усматриваются признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью первой статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Домодедовская таможня напоминает, что разрешен беспошлинный ввоз товаров для личного пользования стоимостью до 10 тысяч евро. В случае превышения необходимо заполнить декларацию и уплатить таможенную пошлину.