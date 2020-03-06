РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 6 мар. Глава городского округа Домодедово Александр Двойных в пятницу в МКЦ «Победа» поздравил женщин с предстоящим Международным женским днем и пожелал им счастья и всего самого доброго, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

«Я хочу пожелать вам каждый день быть счастливыми. Каждый день чувствовать, что мы вас очень любим и что бесконечно вами восхищаемся. Я хочу пожелать, чтобы не было ни одной секунды, когда бы вы чувствовали одиночество, потому что главное в мире и в жизни любого человека - это любовь. Хочу, чтобы вы помнили, что очень много есть людей, которые вас любят», - сказал Двойных.

Глава городского округа также подчеркнул, что женщины занимают высокие должности, работают специалистами и помогают делать Домодедово лучше вне зависимости от занимаемого поста.

«Мы вами бесконечно гордимся, мы хотим, чтобы вы чувствовали себя всегда счастливыми, и желаем вам всего самого доброго», - отметил Двойных.

Поздравления также сказали председатель совета депутатов городского округа Леонид Ковалевский, депутаты Московской областной думы Вячеслав Крымов и Олег Жолобов.

За плодотворный добросовестный труд, достижение высоких результатов в профессиональной деятельности и в связи с Международным женским днем женщин наградили почетными грамотами и благодарственными письмами главы городского округа, а также благодарственными письмами Мособлдумы.

В преддверии праздника на сцене МКЦ «Победа» прошел праздничный концерт с участием творческих коллективов городского округа Домодедово.