РИАМО - 6 мар. Романтическая история героев Джулии Робертс и Ричарда Гира «Красотка», согласно опросу, оказалась самым женским фильмом у россиян, передает Газета.Ru.

Исследование провели Фонд кино, телеканал «Синема» и Институт современных медиа MOMRI.

«Фильму Гарри Маршалла отдали голоса 13% опрошенных. Респонденты отмечали, что это фильм о женщинах и женственности, любви, красоте, счастье и моде. На втором месте оказался фильм «Москва слезам не верит» с 10% голосов, на третьем — «Девчата» с 8%», - говорится в сообщении.

7% голосов получил фильм «Секс в большом городе». Также в числе самых женских фильмов оказались картины - «Бриджит Джонс», «Унесенные ветром», «Любовь и голуби», «Гордость и предубеждение», «Самая обаятельная и привлекательная» и «Дневник памяти».

Опрос проводился в соцсетях и на улицах Москвы. В исследовании участвовали 200 россиян в возрасте от 15 лет до 70 лет.

Фильм «Красотка» вышел на экраны в 1990 году. Это невероятная история о том, как проститутка начинает встречаться с финансовым магнатом, с которым однажды она познакомилась на ночной улице.

Что посмотреть в кино в марте: «Один вдох», «Тихое место 2» и «Мулан»>>