РИАМО - 6 мар. Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов посоветовал найти другой способ расслабления вместо прикосновений к лицу, чтобы снизить риск заражения коронавирусом, сообщает Газета.Ru.

«У огромного количества людей одна из форм расслабления — провести рукой по лицу или волосы откинуть назад рукой. Поэтому если давать совет, то только занимать чем-то руки — то ли авторучкой, то ли клавиатурой, то ли еще чем-то. Но надо помнить, что после этого надо мыть руки», — сказал Ениколопов.

Врач добавил, что женщины реже трогают лицо, если делают макияж, но у дам есть склонность часто поправлять волосы.

Мужчины редко поправляют волосы, но из-за усталости могут проводить рукой по лицу.

По словам специалиста, люди не трогают себя за лицо постоянно, это происходит неосознанно в процессе какого-либо занятия.

Например, кто-то поправляет ассиметричные челки и проводит рукой около глаз.

Американские врачи выяснили, что из-за прикосновений к лицу повышается риск заражения коронавирусом и другими патогенами. Вирус может оседать на поверхностях, а с рук попадать в слизистую глаз, носа или рта.

Дезинфекция посылок, обереги и чудо‑чеснок: что предлагают в интернете от коронавируса>>