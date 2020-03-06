РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 мар. Праздничный концерт в честь Международного женского дня пройдет в деревне Новосельцево городского округа Мытищи 7 марта, сообщается на странице «Дом культуры Новосельцево» в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем на праздничный концерт «Музыка весны», посвященный Международному женскому дню, 7 марта в 13:00 в дом культуры «Новосельцево». В программе мероприятия предусмотрено выступление творческих студий дома культуры и хора русской песни ЦДК «Марфино». Вход свободный», - говорится в сообщении.

Дом культуры «Новосельцево» располагается по адресу: городской округ Мытищи, деревня Новосельцево, улица Центральная, строение 83. Телефон для справок: +7 (926) 866-58-76.