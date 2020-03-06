РИАМО - 6 мар. Ученые из университета Нью-Йорка провели исследование и узнали, как отсрочить старение, сообщает Газета.ru.

Эксперты выявили, что старение мозга начинается в 47 лет, а самый большой спад когнитивных способностей наступает в 60 лет.

«Старение происходит из-за того, что мозг практически перестает эффективно обрабатывать поступающую в организм глюкозу», – говорится в материале.

Из-за этого начинается голодание нейронов, что приводит к тому, что нарушается взаимодействие отделов мозга.

Однако этого можно избежать, если пересмотреть рацион питания, уменьшив потребление простых углеводов.

По мнению ученых, нужно глюкозу заменить кетонами, что улучшит взаимодействие отделов головного мозга, из-за чего вырастет общая когнитивная активность.