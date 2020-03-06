РИАМО - 6 мар. Управление Роспотребнадзора по Московской области 19 марта проведет акцию «День открытых дверей для предпринимателей», сообщается на сайте управления.

«Акция «День открытых дверей для предпринимателей» пройдет с 12:00 до 16:00 в управлении и его территориальных отделах», - говорится в материале.

Специалисты ведомства проконсультируют бизнесменов по актуальным проблемам и требованиям законодательства РФ в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей.

Консультирование пройдет в городах: Мытищи, Воскресенск, Лобня, Дмитров, Дедовск, Солнечногорск, Коломна, Щелково, Ступино, Ногинск, Одинцово, Ликино-Дулево, Подольск, Раменское, Сергиев Посад и Серпухов.

В этот же день пройдут публичные обсуждения результатов правоприменительной практики в 2019 году с 10:00 до 12:00, по адресу: город Мытищи, улица Семашко, дом 2, актовый зал, основное здание, четвертый этаж. Вход свободный.

На сайте ведомства размещен доклад, который будут обсуждать в разделе «Публичные обсуждения результатов правоприменительной практики».

На обсуждении предприниматели смогут задать свои вопросы, написать замечания и комментарии в специальном сервисе для сбора вопросов.