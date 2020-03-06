РИАМО - 6 мар. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в организации незаконного швейного цеха по изготовлению поддельной спортивной одежды в Наро-Фоминском округе Подмосковья, сообщается на сайте «МВД Медиа».

По версии полиции, обвиняемые оборудовали цех в частном доме. На производстве в антисанитарных условиях трудились десять уроженцев Юго-Восточной Азии без разрешения на работу. Они шили спортивную одежду с логотипами известных брендов.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими при участии Росгвардии задержаны предполагаемые организаторы противоправной деятельности. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители нашли больше 400 товаров для продажи, а также 17 швейных машинок, прессы и клише. По предварительным данным, ущерб правообладателям превышает два миллиона рублей.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьями 180 УК РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров») и 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).