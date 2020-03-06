РИАМО - 6 мар. Дольщики седьмого апарт-корпуса ЖК «Невский» в Москве за февраль получили 190 ключей, строительство комплекса ведется в Войковском районе на территории промзоны Братцево, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Проект входит в городскую программу по редевелопменту бывших промышленных территорий. Седьмой корпус был введен в эксплуатацию в конце прошлого года.

«Проект реализует концерн «Крост». Всего в него входит возведение шести жилых домов и комплекса апартаментов (корпус №7), создание инфраструктуры. Полностью достроены и введены в эксплуатацию пять корпусов (№1-4 и №7). В седьмом корпусе завершается заселение», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Инвестор этого объекта уже создал парк и построил набережную вокруг Головинского канала, водоем был очищен, а прибрежная зона благоустроена.

Данный проект по обновлению промышленной территории на севере Москвы также включает создание более 1,5 тысячи высококвалифицированных рабочих мест в сфере производства строительных материалов и развития строительного сектора, возведение торговой галереи площадью 15,6 тысячи квадратных метров и комплексное благоустройство.

Промзона «Братцево» расположена на территории двух районов Северного округа столицы Войковского и Головинского. Ее площадь составляет 202,7 гектара.